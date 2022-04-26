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الرياضة

بركان يؤكد صحوته الإفريقية

منذ دقيقتين
احتفالات بالتأهل إلى نصف النهائي بعد تجاوز المصري البورسعيدي قاد فلوران إيبينغي، مدرب نهضة بركان، فريقه إلى نصف نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية، عقب انتصاره على المصري البورسعيدي بهدف لصفر، في المباراة التي جمعتهما أول أمس (الأحد) بالملعب البلدي ببركان، في إياب ربع النهائي. وسجل هدف الفريق البركاني لاعبه يوسف الفحليأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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