الرياضة
بركان يؤكد صحوته الإفريقية
احتفالات بالتأهل إلى نصف النهائي بعد تجاوز المصري البورسعيدي قاد فلوران إيبينغي، مدرب نهضة بركان، فريقه إلى نصف نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية، عقب انتصاره على المصري البورسعيدي بهدف لصفر، في المباراة التي جمعتهما أول أمس (الأحد) بالملعب البلدي ببركان، في إياب ربع النهائي. وسجل هدف الفريق البركاني لاعبه يوسف الفحليأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا