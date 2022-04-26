الصباح الفني
”منصور”… مدونة الرحيل والغربة
رواية جديدة لهسوف تحكي قصة مهاجر مغربي ”منصور مهاجر مغربي” رواية لعبد اللطيف هسوف صدرت هذه السنة. هي قصة شخصية “منصور” الذي قال إن بلاده استغنت عنه، فقرر الهجرة. “منصور” بيضاوي، اشتغل في الصحافة والتعليم، لكن بلده عجز عن تحقيق أحلامه في الترقي، فقرر الالتحاق بباريس للدراسة فيأكمل القراءة »
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