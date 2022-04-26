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الصباح الفني

‭”‬منصور‭”… ‬مدونة‭ ‬الرحيل‭ ‬والغربة

منذ 19 ثانية
غلاف‭ ‬الرواية‭(‬خاص‭)‬
رواية‭ ‬جديدة‭ ‬لهسوف‭ ‬تحكي‭ ‬قصة‭ ‬مهاجر‭ ‬مغربي‭ ‬ ‭”‬منصور‭ ‬مهاجر‭ ‬مغربي‭” ‬رواية‭ ‬لعبد‭ ‬اللطيف‭ ‬هسوف‭ ‬صدرت‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭. ‬ هي‭ ‬قصة‭ ‬شخصية‭ “‬منصور‭” ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬بلاده‭ ‬استغنت‭ ‬عنه،‭ ‬فقرر‭ ‬الهجرة‭. “‬منصور‭” ‬بيضاوي،‭ ‬اشتغل‭ ‬في‭ ‬الصحافة‭ ‬والتعليم،‭ ‬لكن‭ ‬بلده‭ ‬عجز‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬أحلامه‭ ‬في‭ ‬الترقي،‭ ‬فقرر‭ ‬الالتحاق‭ ‬بباريس‭ ‬للدراسة‭ ‬في‭أكمل القراءة »


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