مجموعة فنادق “كنزي” تطلق عروضا صيفية مميزة

مع اقتراب فصل الصيف، أعلنت مجموعة فنادق “كنزي” عن إطلاق سلسلة من العروض الخاصة خلال ماي الجاري، تهدف إلى تقديم تجربة إقامة تجمع بين الراحة، والرقي، والاستجمام، وتشمل تجارب حصرية وتخفيضات مغرية، تمتد طوال الشهر وتمهد لصيف استثنائي في مختلف مؤسسات المجموعة.

عروض استثنائية للعائلات بفندق Kenzi Rose Garden

يوفر فندق Kenzi Rose Garden بمراكش فرصة فريدة للاستمتاع بصيف هادئ وسط أجواء أنيقة وخضراء في قلب المدينة الحمراء. ويقدم الفندق إقامة تبدأ من 750 درهما للشخص الواحد في غرفة مزدوجة مع وجبة إفطار، ما يتيح للزوار الاسترخاء تحت أشجار النخيل، والاستمتاع بأجواء يسودها الهدوء والرفاهية.

ولم تنس المجموعة العائلات ضمن عروضها، إذ يستقبل طفل دون سن السادسة مجانا، بينما يحصل الطفل الثاني دون سن 12 عاما على خصم بنسبة 50%. كما تقدم المؤسسة عرضا حصريا لكل من يتم حجزه قبل 15 يونيو 2025، يتضمن غرفة مطلة على المسبح أو الاستفادة من معاملة VIP.

هذا العرض ساري من 1 إلى 15 يوليوز 2025، ومن 24 غشت إلى 7 شتنبر 2025.

صيف لا ينسى في فندق Kenzi Menara Palace

أما في فندق Kenzi Menara Palace، فقد انطلق الصيف مبكرا بأجواء منعشة تجمع بين الدفء، والكوكتيلات المنعشة، والأنشطة الترفيهية.

يتيح الفندق لزواره خوض تجربة حسية متكاملة من خلال مزيج بين السباحة، وعلاجات السبا، والمأكولات العالمية، ما يجعل كل يوم يبدو وكأنه عطلة حقيقية.

للمزيد من المعلومات أو لإجراء الحجز، تدعو المجموعة زوارها إلى زيارة موقعها الرسمي:

www.kenzi-hotels.com

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