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علامة في حفلات عيد الفطر يحيى النجم راغب علامة، حفلتين واحدة في دبي والثانية في العراق لمناسبة عيد الفطر المبارك في ماي المقبل. وكتب راغب علامة، عبر حسابه على “تويتر”، قائلا “ألتقي مع الحبايب بالوطن العربي بحفل رائع بدبي الثلاثاء 3 ماي وبحفل مميز بنادي اليرموك الترفيهي في العراق في 5أكمل القراءة »
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