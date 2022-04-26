الرياضة
تن هاغ مدربا لمانشستر
أعلن مانشستر يونايتد تعاقده مع إريك تن هاغ مدرب أجاكس الهولندي، لتدريب الفريق، على أن يستلم مهامه الصيف المقبل، وإلى غاية 2025. وقال النادي الإنجليزي في بيان “يسر مانشستر يونايتد الإعلان عن تعيين إريك تن هاغ في منصب مدرب الفريق الأول، اعتبارا من نهاية الموسم الحالي وحتى يونيو 2025، معأكمل القراءة »
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