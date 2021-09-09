الملك يهنئ رئيس طاجيكستان بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن تهانئه الحارة للرئيس إمام علي رحمان، مقرونة بمتمنيات جلالته الصادقة لشعب طاجيكستان باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة لأعبر لكم عن ارتياحي لما يطبع العلاقات بين بلدينا من تعاون وتقدير متبادل، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل تعزيز هذه العلاقات وتنويع مجالاتها، لما فيه خير شعبينا الشقيقين”.