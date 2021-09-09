الانتخابات الجماعية والجهوية.. “البام” والأحرار والاستقلال يتصدرون النتائج بوجدة

تصدر كل من حزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، نتائج الانتخابات الجماعية على مستوى جماعة وجدة، بحصولهما على التوالي على 7208 صوتا و 6618 صوتا، وذلك بحسب نتائج مؤقتة.

وأظهرت المعطيات الرسمية المعلن عنها بعد فرز 71.33 في المائة من أوراق التصويت، أن حزب الاستقلال جاء في المركز الثالث بحصوله على 2787 صوتا، يليه حزب العدالة والتنمية، ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وتنافست 16 لائحة على مستوى الدائرة الانتخابية لجماعة وجدة، التي تضم 61 مقعدا، فيما بلغ عدد المرشحين 976 مرشحا.

من جهة أخرى، تصدر حزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، أيضا، نتائج الانتخابات الجهوية على مستوى الدائرة المحلية لوجدة – أنجاد، بحصولهم على التوالي على 12.145 صوتا، و 9171 صوتا، و 3111 صوتا، وذلك وفقا للمعطيات المعلن عنها بعد فرز 64,89 في المائة من أوراق التصويت.

ويضم مجلس جهة الشرق 51 مقعدا، 20 منها مخصصة للنساء، حيث تضم عمالة وجدة – أنجاد وإقليم الناظور 10 مقاعد لكل واحد منهما، تليهما أقاليم بركان (6 مقاعد) ، والدريوش (5 مقاعد)، وجرسيف (5 مقاعد)، وتاوريرت (5 مقاعد)، وجرادة (5 مقاعد) وفجيج (5 مقاعد).

وتوجه مليون و314 ألف و629 ناخبا على مستوى جهة الشرق إلى صناديق الاقتراع، برسم الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية التي جرت أمس الأربعاء، من بينهم 305.487 ناخب في عمالة وجدة – أنجاد.

وسجلت هذه العمالة نسبة مشاركة بلغت 24.83 في المائة مقابل 46 في المائة على مستوى جهة الشرق.