“البام” والاتحاد الاشتراكي يفوزان بمقعدي دائرة عمالة المضيق الفنيدق

تقاسم حزبا الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المقعدين المخصصين للدائرة الانتخابية لعمالة المضيق الفنيدق برسم الانتخابات التشريعية المحلية.

ووفق النتائج المؤقتة المعلن عنها رسميا، بعد تحصيل 100 في المائة من مكاتب التصويت، فقد تصدر الأصالة والمعاصرة الترتيب بحصوله على 9300 صوت، متبوعا بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب 5149 صوتا.

وأدلى ما مجموعه 42 ألفا و 847 ناخبا بصوته خلال الانتخابات على مستوى دائرة عمالة المضيق الفنيدق، وهو ما يعادل نسبة مشاركة تفوق 40.65 في المائة.

وخاضت 12 لائحة ترشيح غمار الانتخابات التشريعية على مستوى الدائرة الانتخابية لعمالة المضيق-الفنيدق ترأس 11 منها رجال فيما ترأست واحدة منها امرأة .

ومثلت هذه اللوائح الانتخابية حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب العدالة والتنمية، وحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاتحاد الدستوري، والحزب المغربي الحر، وحزب الاستقلال، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب البيئة والتنمية المستدامة، وحزب جبهة القوى الديموقراطية، والحزب الاشتراكي الموحد، وتحالف فيدرالية اليسار.