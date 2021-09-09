بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع

استهلت بورصة البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، على وقع الارتفاع، بفضل الأداء الإيجابي لمؤشرها الرئيسي مازي، الذي ربح 0,16% مستقرا عند 12.761,75 نقطة.

وبدوره، ربح مؤشر MSI20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، 0,20% مسجلا 1.041,59 نقطة، في حين ارتفع ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، بـ 0,17% إلى 10.377,99 نقطة.

كما صعد المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” بـ 0,20% إلى 962,51 نقطة.

وعلى مستوى أداء القيم، سجلت ستوكفيس شمال إفريقيا أقوى ارتفاع هذا الصباح بـزيادة نسبتها 3,96%، متقدمة على شركة سنيب (+3,95%)، وستروك للصناعة (+3,93%).

وبالمقابل، بصمت ديلاتر لوفيفيي المغرب عن أضعف أداء هذا الصباح، بعد تراجعها بـ 3,31%، متبوعة بكولورادو (-2,45%)، وريسما (-2,20%).