الأحرار و”البام” والاستقلال يظفرون بالمقاعد البرلمانية للنواصر

فازت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، على التوالي، بالمقاعد البرلمانية الثلاث المخصصة لإقليم النواصر.

وحسب معطيات قدمتها عمالة إقليم النواصر، صباح اليوم الخميس، أدلى 70 ألفا و728 ناخبا بأصواتهم في الانتخابات العامة (التشريعية والجماعية والجهوية) من أصل 139 ألفا و17 ناخبا مسجلا في اللوائح الانتخابية على صعيد الاقليم. وبلغت نسبة المشاركة في هذه الاستحقاقات بالإقليم 88ر50 في المائة.

ويتوزع أفراد الهيئة الناخبة على ثلاث جماعات حضرية (النواصر وبوسكورة ودار بوعزة) وجماعتين قرويتين (ولاد عزوز و أولاد صالح).

وبلغ عدد المرشحين 51 مرشحا على مستوى إقليم النواصر، موزعين على 17 لائحة. وتمثل نسبة الإناث ضمن هؤلاء المرشحين 69ر15 في المائة، فيما تستحوذ فئة الذكور على النسبة المتبقية 31ر84 في المائة.