وطنية
برحو: رفضت 200 مليون لبيع “الماتش”
رفض محمد سمير برحو، وكيل لائحة التقدم والاشتراكية بالدائرة التشريعية طنجة أصيلا، ووكيل لائحة الانتخابات المحلية بمقاطعة السواني، الرضوخ إلى اغراءات “تجار الانتخابات”، الذين يبحثون مبكرا عن عمودية المدينة. وقال برحو في خروج إعلامي، “رفضت الحصول على 200 مليون من أجل بيع دائرتي، واعتبرت الأمر تحقيرا للناخبين، ولرمز حزبي”. وأضافأكمل القراءة »
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