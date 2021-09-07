رجل يبتلع فرشاة أسنان أوضح رجل من تايتشو بمقاطعة جيانغسو الصينية، أنه استيقظ ذات يوم ونظف أسنانه بالفرشاة قبل الإفطار، ما اضطر إلى خضوعه لعملية جراحية معقدة بالمنظار لإزالة فرشاة أسنان طولها 15 سنتمترا من بطنه، بعد بلعها عن طريق الخطأ. وكان الرجل غير واع بشكل كامل وأثناء تنظيف الأسنانأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا