الرياضة
الرجاء يتحرك لإنهاء نزاعات الورفلي وبوعميرة
الفريق الأخضر يقتني حافلة جديدة ويستنجد بالسلطات لتنظيم جمع حضوري تحرك المكتب المسير للرجاء الرياضي، لتصفية نزاعات لاعبين سابقين، من بينهم الليبي سند الورفلي والحارس محمد بوعميرة، اللذين غادرا الفريق مع نهاية الموسم الرياضي الماضي، بعد نهاية عقديهما. وحسب معلومات «الصباح» فإن الرجاء يرغب في أداء آخر المستحقات العالقة للاعبينأكمل القراءة »
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