الرياضة
مباراة “الانقلاب” صداع في رأس إنفانتينو
اجتماع طارئ للجنة المسابقات لتأجيلها أو نقلها إلى بلد محايد والمنتخب يواصل استعداداته بالمعمورة انكبت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم على إيجاد حل، لبرمجة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الغيني، خلال اليومين الأخيرين من نهاية تاريخ إجراء المباريات الدولية، بعد تعذر إجرائها، أمس (الاثنين)، بسبب الأوضاع في كوناكري.أكمل القراءة »
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