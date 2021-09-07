وطنية
“البام” بالبئر الجديد يشكو انحياز الأمن
اتهم حزب الأصالة والمعاصرة في منشور أصدره أمس (الاثنين)، عميد شرطة مكلفا بالبحث في الأحداث التي عرفتها منطقة البئر الجديد لمناسبة الحملة الانتخابية، بالانحياز الكامل لمن وصفه “الرئيس المعزول وحزبه”، متسائلا عن الحياد الواجب، سيما في هذه الظرفية، مؤكدا أن العميد زار الرئيس المشتكي في مقر شركته، “في تحد سافرأكمل القراءة »
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