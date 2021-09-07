وطنية
المبشور في كفه “غصن زيتون”
ينادي أصدقاءه والمقربين منه دائما بعبارة “الحنين ومرضي الوالدين” حتى انقلبت هذه الصفة عليه وصاروا ينادونه بها. إنه عبد الحق المبشور المستشار السابق في مجلس مدينة البيضاء والناشط الجمعوي والسينمائي الذي يعود لخوض غمار الانتخابات الجماعية بمنطقة سيدي عثمان بالبيضاء التي يتحدر منها وظل وفيها لها. واختار المبشور حزب جبهةأكمل القراءة »
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