الرياضة
عودة كابيلو لخريبكة تنهي الجدل
أنهت عودة البوتسواني كابيلو سيكانينغ، إلى أولمبيك خريبكة، الجدل الكبير الذي رافق غيابه الطويل عن التداريب، عكس مواطنه توميسانغ أوريبونيي، الذي التحق بالمجموعة، وخاض عدة مباريات إعدادية. وغاب كابيلو منذ حسم الصعود إلى القسم الأول، لينتقل رفقة توميسانغ إلى بوتسوانا، إذ شاركا رفقة منتخب بلدهما في دوري «كوسافا» الودي، بجنوبأكمل القراءة »
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