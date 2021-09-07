ملف عـــــــدالة
تنامي الظاهرة بمكناس
جرائم اختطاف واحتجاز وابتزاز بعد انتحال صفة أمنيين بالمدينة تعتبر جرائم انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق من الجرائم الخطيرة، التي يعاقب عليها القانون الجنائي، بالنظر إلى تأثيرها على المجتمع، خاصة في العنصر المتعلق بالثقة والأمن، لأن غالبا ما يكون الغرض من انتحال تلك الصفة أوأكمل القراءة »
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