الصباح الفني
ملتقى السينما والتاريخ بوادي زم
عرض ثلاثة أفلام وثائقية وندوة فكرية حول عيد الاستقلال والمسيرة الخضراء تحتضن وادي زم من 18 إلى 20 نونبر المقبل، فعاليات الملتقى الثالث للسينما والتاريخ، بمناسبة تخليد ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال المجيد. وأعلنت جمعية “بلادي للتنمية والتعاون” أن هذه التظاهرة السينمائية سيتم تنظيمها بدار الشباب 20 غشت، وتتضمن عدداأكمل القراءة »
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