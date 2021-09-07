ملف عـــــــدالة
أمنيون مزيفون يبدعون وسائل الاحتيال
أحدهم أوقع بأشخاص من”علية القوم” وعدهم بالحج في البعثة الدبلوماسية يتميز النصاب بذكائه الخارق يساعده في حبك سيناريوهات الاحتيال على ضحاياه في أموال أو هدايا. ويسوق صورته المزيفة الموسومة بمظاهر خداعة من الورع والبر والإحسان. ويحرص على الظهور بمظهر أنيق، ولا يتوانى في انتحال صفات ومسؤوليات تعزز ثقة الناس فيهأكمل القراءة »
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