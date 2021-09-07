الرياضة
حرمة الله مدربا لشباب مريرت
تعاقد شباب مريرت مع المدرب الوطني عبد الواحد حرمة الله، قادما من وداد قلعة السراغنة، للإشراف على تداريب الفريق، بعقد يمتد لموسم واحد قابل للتجديد، خلفا للمدرب محمد الأشهبي. وسبق لحرمة الله الإشراف على تدريب مجموعة من الفرق، من بينها العهد المراكشي ومولودية مراكش والاتفاق المراكشي و”إف سي” أوبانا الفرنسي.أكمل القراءة »
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