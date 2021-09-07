وطنية
يحو: تشغيل الشباب ليس مستحيلا
> ماهي أسباب ترشحك لأول مرة في دائرة بنمسيك سباتة؟ > أومن أن المغرب قطع مسارا ديمقراطيا طويلا، كما أن جائحة فيروس كورونا فتحت الباب لإعادة التفكير في الأولويات وطنيا، ما جعلني أفكر في مسايرة هذا التحول خدمة للوطن. كما أن تجربتي المهنية شجعتني أكثر على خوض المنافسة، فأنا باحثةأكمل القراءة »
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