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مغاربة في قبضة عصابات ليبية مسلحة

منذ 3 دقائق
رضع ونساء تحت رحمة المسلحين وأقرباؤهم يتحدثون عن استغلالهم في “السخرة” تلقت “الصباح” نداءات استغاثة من مهاجرين سريين مغاربة محتجزين في مراكز احتجاز ليبية، وآخرين لدى عصابات مسلحة تشترط الحصول على فدية مقابل إطلاق سراحهم. وقال مهاجرون إن عددهم يقدر بالمئات، أغلبهم محتجزون في مراكز تعاني الاكتظاظ، ما أدى إلىأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق
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