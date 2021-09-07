الرياضة
الوكلاء ينتفضون على الدخلاء
دعوا الجامعة إلى تطبيق القانون وهددوا باللجوء إلى القضاء لتوقيف بعض الممارسات انتفض الوكلاء على الدخلاء على المهنة، الذين يمارسون نشاطهم دون توفرهم على الرخص التي تخولهم ذلك، وهددوا باللجوء إلى القضاء لوقف نشاطهم غير القانوني. وذكر بلاغ للاتحاد المغربي للوكلاء الرياضيين، أنه سجل في الآونة الأخيرة، مجموعة من الممارساتأكمل القراءة »
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