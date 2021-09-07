أسواق
“الأنترناسيونال” في “البيت اللبناني”
أطلق مطعم “البيت اللبناني”، المتخصص في الأكل الشامي واللبناني، مجموعة من الخدمات الجديدة، في إطار إستراتيجيته لتطوير منتوجه واستقطاب أكبر عدد ممكن من الزبائن. وبدأ المطعم، الذي يملكه رياض العمر، الفنان اللبناني المقيم منذ سنوات طويلة بالمغرب، خدمة حجز الطاولات الخاصة للزبائن المهمين، إضافة إلى إطلاق خدمة تموين العشاء (تريتور)أكمل القراءة »
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