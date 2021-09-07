الرياضة
الفتح يرفض تسريح الزرهوني إلى الإمارات
رفض الفتح الرياضي انتقال لاعبه نوفل الزرهوني إلى الإمارات الإماراتي، خلال مرحلة الانتقالات الجارية، وأبدى تشبثه به، بسبب عدم توفره على لاعب آخر لتعويضه. وعلمت «الصباح»، أن قرار الفتح الرياضي عدم تسريح الزرهوني إلى الإمارات الإماراتي، يعود إلى المدرب محمد أمين بنهاشم، الذي أبدى رغبته في بقائه، بحكم عدم توفرهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا