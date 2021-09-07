الرياضة
حمد الله يتودد للأسود
قال إنه لم يقدم للمنتخب ما قدمه للأندية التي دافع عن ألوانها عبر عبد الرزاق حمد الله، هداف النصر السعودي، عن رغبته في العودة إلى المنتخب الوطني مستقبلا. وأكد حمد الله، في حيث لموقع النصر، بأنه يطمح إلى العودة إلى تشكيلة الأسود، مستقبلا، وأن ظروفا خاصا كانت السبب في عدمأكمل القراءة »
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