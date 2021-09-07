الرياضة
آسفي يهزم الرجاء وديا
الفريق العبدي يحسم صفقتي الماليين طراوري وديارا فاز أولمبيك آسفي على الرجاء الرياضي، بهدفين لواحد، في المباراة الودية، التي جمعتهما، نهاية الأسبوع الماضي، بملحق الملعب الكبير لمراكش. وكان الفريق العبدي سباقا إلى افتتاح حصة التهديف، عبر الوافد الجديد جبريل وتارا من ضربة جزاء، قبل أن يدرك محسن متولي التعادل للفريقأكمل القراءة »
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