اذاعة وتلفزيون
تأخر نتائج الكفاءة المهنية
مازال العاملون في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، بانتظار نتائج امتحانات الكفاءة المهنية الكتابية والشفوية، التي أجريت يوليوز الماضي، والتي تأخر الإعلان عنها بعد أسابيع من تنظيمها. وتم إجراء الاختبارات بالمعاهد التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالرباط والعيون، وذلك لفائدة العاملين المنقولين وكذلك المتعاقدين بواسطة عقد عمل غير محدد المدةأكمل القراءة »
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