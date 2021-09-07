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خارطة مكاتب التصويت تثير الشكوك
مرشحون يطالبون بإعادة انتشار الرؤساء لتفادي شبهات تزوير محتملة حذر وكلاء لوائح ومرشحون للانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية، بعض رجال وزارة الداخلية من مغبة “التسامح” مع رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت، ممن تحوم حولهم شبهات “قلب” نتائج الفزر، في اللحظات الأخيرة، لفائدة منافسين محددين. وقال مترشحون إن هناك تحركات وصفوها بالمريبةأكمل القراءة »
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