أخبار الصباح
أخبار الصباح
< إسعاف لم تستثن سيارات إسعاف وسيارات نقل مدرسي من الاستعمال في حملات انتخابية لرؤساء منتهية ولايتهم، رغم أنها ممولة من ميزانيات المجالس المنتخبة. ونددت جمعيات في مدينة الدروة التابعة لتراب إقليم برشيد باستعراض الرئيس أسطول السيارات الموضوعة تحت تصرف جماعته لاستمالة الناخبين، كما طالبت أخرى بالتحقيق في قرارات إعفاءأكمل القراءة »
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