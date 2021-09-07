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بنكيران “يعين” رئيس الحكومة

منذ 4 دقائق
الشرقاوي: حالة نفسية يائسة تحركها تصفية الحسابات حد محاولة التطاول على صلاحيات الملك وضع “لايف” الوقت الميت من الحملة الانتخابية لاقتراع يوم غد (الأربعاء)، عبد الإله بنكيران في مرمى انتقادات عابت عليه نزع جلباب رجل الدولة واستعمال قاموس “الذباب الالكتروني” لتصفية حسابات خاصة ضد الدولة وحزبه، وصلت حد التطاول علىأكمل القراءة »


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