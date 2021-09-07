الأولى
سفراء المملكة ودبلوماسية “إنستغرام”
خبيرة تجميل تنشر صورة من مقر سفارة القاهرة وتشكر السفير على استضافتها وتذيلها بعبارة “الله ينصر سيدنا” لم يجد سفير جلالة الملك في مصر غضاضة في استضافة “كائنة إنستغرامية” إلى مقر سفارته بالقاهرة، والتقاط صورة معها إلى جانب حرمه وبعض ضيوفه الآخرين، وهو “فرحان أوي”، والسماح بنشرها على مواقع التواصلأكمل القراءة »
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