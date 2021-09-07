الأولى
تهديدات بالقتل في حملة بتيفلت
استنجد مرشحون بجماعة مقام الطلبة بتيفلت، بالوكيل العام للملك بالرباط، بعد تلقيهم وعائلاتهم تهديدات بالقتل، من قبل أنصار رئيس الجماعة وتلفيق تهم لهم، لإجبارهم على التراجع عن الترشح في هذه الاستحقاقات، ليضمن ولاية جديدة مريحة بعد الإعلان عن نتائج فرز الأصوات. وحسب مصادر “الصباح”، فإن جماعة مقام الطلبة، تعيش احتقاناأكمل القراءة »
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