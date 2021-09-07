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وردة أنفا تحاكم “بيجيدي”
رشيدي يقود حملة داخل المدينة القديمة لإعادة الثقة في العمل السياسي الجاد يقود ابراهيم رشيدي، لائحة الاتحاد الاشتراكي في الانتخابات الدائرة البرلمانية لمقاطعات أنفا، إلى جانب الصحافي جمال براوي وإدريس العاشري، الإطار البنكي، ومريم جمال الإدريسي المحامية بهيأة البيضاء، وكله أمل في أن يعيد أمجاد الاتحاد في المدينة العمالية، وإعادةأكمل القراءة »
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