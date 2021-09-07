الرياضة
الجيش يورط غيزا مع “الماص”
اختبره في مباراة ودية في أفق انتدابه رغم توفره على عقد مع المغرب الفاسي تعقد اللجنة التأديبية التابعة للمغرب الفاسي لكرة القدم، اليوم (الاثنين)، اجتماعا من أجل اتخاذ قرار في حق اللاعب الإيفواري دجيجي غيزا، بسبب مشاركته في مباراة بقميص الجيش الملكي، أول أمس (السبت)، بالمركز الرياضي بسلا، أمام اتحادأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا