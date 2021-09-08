الصباح الفني
قالوا
بنيس كتب الشاعر محمد بنيس على صفحته الخاصة بفيسبوك “السياسة التي لا تسمح للثقافة أن تتكلم جهرا في ساحات المدينة، ولا تتركها تدخل إلى المدرسة والبيوت، لا يمكن أن تكون في خدمة الثقافة”. الكوشي كتبت الفنانة ليلى الكوشي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “إذا طلبت العز فاطلبه بالطاعة، وإذاأكمل القراءة »
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