الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي استأنف لاعبو الوداد تداريبهم، أمس (الثلاثاء)، بمركب محمد بنجلون، بعد أن استفادوا من يوم راحة، بعد مواجهة أولمبيك آسفي الأحد الماضي. وخفض وليد الركراكي، مدرب الفريق، من إيقاع التداريب، وقرر إجراء حصة واحدة في اليوم، إلى غاية السبت المقبل، للدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة اتحاد طنجة، فيأكمل القراءة »
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