الرياضة
بقالي يحطم رقمه في 3 آلاف متر
أكد جاهزيته لنهائي العصبة الماسية بزوريخ وتندوفت يواصل تألقه تمكن سفيان بقالي من تحطيم رقمه الشخصي في ثلاثة آلاف متر مستوية، خلال مشاركته في ملتقى «ميموريال شورزوي» ببولونيا، ودخوله ثانيا في السباق. وسجل بقالي توقيت 7 دقائق و37 ثانية و18 جزءا من المائة، محطما رقمه الشخصي في المسافة ذاتها، بعدأكمل القراءة »
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