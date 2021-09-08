الرياضة
العداءة النوغي تثير الجدل
أثار غياب مرافق للبطلة المغربية مريم النزغي، التي شاركت في ماراثون الألعاب “البارالمبية” الأحد الماضي، بطوكيو، العديد من ردود الأفعال المتباينة، بعد عجزها عن الفوز بميدالية. وقالت الجامعة الملكية للأشخاص في وضعية إعاقة، في بلاغ لها، أنه “في حالة العداءة مريم النوغي والتي تنتمي لفئة (T12)، ضعاف البصر درجة أولى،أكمل القراءة »
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