الأولى
رشوة بنصف مليار للسطو على عقار
ورط اعتراف بدين قيمته أزيد من 500 مليون، مسؤولين بإقليم ابن سليمان، بعد أن اعترف نافذ، خلال تعميق البحث معه من قبل الدرك، في ملف اتهامه بالترامي على ملك الغير دون سند قانوني وباستعمال شهادات إدارية مشكوك فيها، أنه وشريكه سلما المبلغ المذكور، بعد وعود بتفويت عقار مساحته أزيد منأكمل القراءة »
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