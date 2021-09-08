حوادث
الدرك يطيح بزعيم عصابة ابن أحمد
الموقوف مروج للكحول بدون ترخيص ويشرف على تنظيم إجرامي يعتمد العنف لترهيب ضحاياه وضعت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي ابن أحمد بسرية سطات، أخيرا، حدا لأنشطة مروج للمشروبات الكحولية وزعيم عصابة إجرامية خطيرة شكلت رعبا جثم على صدور سكان المنطقة ونواحيها. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفتأكمل القراءة »
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