وطنية
“بيجيدي” فقد تعبئة التوحيد والإصلاح
العدالة والتنمية و”البام” والاستقلال والأحرار في صراع قوي سيتوجه ملايين المغاربة من أصل 17 مليونا و509 و127 ألفا المسجلين في اللوائح الانتخابية، اليوم (الأربعاء)، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب من سيمثلهم في مجلس النواب، ومجالس الجماعات الترابية والجهوية، ومن سيتصدر نتائج الانتخابات التشريعية، لقيادة الحكومة المقبلة، وفق الفصل 47 من الدستور.أكمل القراءة »
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