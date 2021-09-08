وطنية
كمائن لإسقاط مرشحين
استعرت الحملات الدعائية، مع اقتــراب فترة “الصمـت الانتخابـي”، وظهرت معها مكائد لبعض المتنافسين فــي الاستحقاقات التشريعية والجماعية والجهوية، في محاولات لإسقاط خصومهم بـ “الضربة القضائيـة”، عن طريق فبركة جرائم انتخابية، لإزاحتهم من التنافس. وأوردت مصـادر متطابقة أن حيلا ماكرة ينهجها متنافسون، في سبيل التأثير على الخصـم وإرباك حملته الانتخابية، بلأكمل القراءة »
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