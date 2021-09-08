افتتاحية
الكلمة للشعب
دقت ساعة الحسم، وجاء موعد الاختيار الكبير، الذي ستُكرم فيه أحزاب وتهان فيه أخرى، وسيحصد كل واحد منها ما زرعت يداه في السنوات الماضية. في هذه اللحظة الفارقة، تصبح الكلمة للناخب، الذي من حقه أن يحاسب ويعاقب ويجازي وينقط ويحاكم، مستندا إلى قناعته وضميره فقط، حين سيخلو بنفسه في مخدعأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا