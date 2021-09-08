الرياضة
البرمجة تربك رحلة الجيش لبنين
سيواجه السوالم في يوم سفره وغيزا ينتظر موافقة فاندربروك أربكت البرمجة رحلة الجيش الملكي إلى بنين، عندما حددت تاريخ 15 شتنبر الجاري، موعدا لإجراء مباراته أمام شباب السوالم، لحساب الدورة الأولى من منافسات البطولة. ووجد الفريق العسكري نفسه مضطرا للسفر إلى بنين، مباشرة بعد نهاية مباراته أمام السوالم، الأمر الذيأكمل القراءة »
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