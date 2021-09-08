الرياضة
“طاس” تفتح ملفين للمغرب الفاسي
المحكمة الدولية حددت موعد النظر في قضية لاعبين كامرونيين كشفت محكمة التحكيم الرياضية الدولية مواعيد النظر في بعض الملفات العالقة، خلال شتنبر الجاري وأكتوبر المقبل، ضمنها ملفان للمغرب الفاسي، وآخر للمغربي مراد باتنة، اللاعب السابق لمجموعة من الأندية المغربية والإماراتية. وأعلنت محكمة التحكيم الرياضية «طاس» أنها ستفتح ملفين للمغرب الرياضيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا