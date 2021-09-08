حوادث
تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات
حجز طن و275 كيلوغراما من “الشيرا” كانت في طريقها من أكادير نحو القصر الكبير أحالت فرقة محاربة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، أول أمس (الاثنين)، عضوي شبكة مخدرات دولية، سقطا مساء السبت الماضي، في كمين محكمة داخل عاصمة الغرب، بعدما وفرت عناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة الترابي الوطنيأكمل القراءة »
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