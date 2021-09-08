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الرياضة

برشيد يستغني عن أربعة لاعبين

منذ دقيقتين
اضطر المهدي أهلان وأيوب الزحاف وزهير أوشن وحمزة صرفاوي، لمغادرة يوسفية برشيد، بعد قضائهم لفترة قصيرة، خصصت للوقوف على مؤهلاتهم من خلال خوض التداريب، وبعض المباريات التحضيرية. وغض يوسفية برشيد الطرف عن إنهاء تفاصيل التوقيع لهؤلاء اللاعبين، بسبب أنهم لم ينجحوا في إقناع الطاقم التقني، علما أنهم وقعوا عقودا مبدئية،أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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