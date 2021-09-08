الأولى
ثلث الناخبين الجدد لا يدرسون
يتجاوز عددهم 3 ملايين ويعدون أكثر الفئات تأثرا بالبطالة يشارك في الاستحقاقات الانتخابية، التي تجري اليوم (الأربعاء)، أزيد من 3 ملايين ناخب يدلون بأصواتهم لأول مرة، ما يمثل 11.9 في المائة من العدد الإجمالي للسكان في سن التصويت، الذي يصل إلى 25 مليونا و266 شخصا، علما أن عدد المسجلين فيأكمل القراءة »
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